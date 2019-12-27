TKP: Kentimize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz, 'Kanal İstanbul' durdurulmalıdır

TKP’nin Sesi’nde bugün, Kanal İstanbul saldırısı tüm yönleriyle masaya yatırılıyor.

Kanal İstanbul ülkenin en önemli gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Tartışmaların merkezinde geri döndürülemeyecek çevre tahribatı ve projeyle birlikte planan büyük rant yatıyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Türkiye’nin sermaye sınıfı ile işçi sınıfı arasındaki çıkar çatışmasının yaşandığı en önemli başlıklardan biri olan Kanal İstanbul’un işçi sınıfımız açısından yıkıcı etkilere sahip olduğu ortaya konuyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6U7Pmuhi7nhkEiOw4xyKvP

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-27-aralik-2019-cuma

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-27-aralık-2019-cuma/id1472013604?i=1000460859824&l=tr