TKP: Kendi geleceğimizi bize başkası armağan etmeyecek

TKP'nin Sesi'nde bugün dinleyicilerden gelen sorulara yanıtlar verildi. 'Kendi geleceğimizi bize bir başkası armağan etmeyecek' diyen TKP, halkın çoğunluğunun düzen değişikliğini talep etmesiyle yeni bir hayatın kurulabileceğini vurguladı.

Dinleyicilerden gelen sorular bugünkü TKP’nin Sesi’nde yanıtlanmaya devam ediyor.

Programda bugün Türkiye’de sosyalizmi kurma iradesiyle hareket eden TKP’nin okullarda, fabrikalarda, mahallelerde yayılarak çoğaldığı dile getiriliyor.

Ayakları yere basmayan bir maceracılıkla bu düzenin değişmeyeceği vurgulanan programda, halkın çoğunluğunun düzen değişikliğinin talep etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Hedefi olmayan kalabalıkların ilk darbede yıkılabileceği de TKP'nin gündemleri arasında yer aldı.

Programda TKP'nin düzen değişikliği için halkın çoğunluğunun bu talebin arkasında olması gerektiğinin bilincinde olarak hareket ettiği ve bu doğrultuda adımlar attığı da ifade ediliyor.

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-11-kas%C4%B1m-2019-paz...

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/3QpUrspWONAX0zfgua6nJe

Soundcloud:

https://soundcloud.com/search?q=11%20kASIM%20tkp