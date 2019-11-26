TKP: Karanlıktan çıkmanın tek yolu örgütlenme

TKP’nin Sesi’nde bugün, düzenin çürütücülüğü karşısında dayanışma duygularını yitirmeye başlayan bir toplumu karanlıktan çıkaracak olanın örgütlenme, yan yana durabilme gücü olduğunun altı çiziliyor.

Dün İstanbul, Fatih’te bir emekli komiser 40 yaşındaki kızını vurdu. Geçtiğimiz günlerde Ünye’de bir yurttaş girdiği eczanede raftaki ilacı incelemek için aldı ve kutudan aldığı hapı yutarak kaçtı.

Kapitalizmin marjinalleştirmeyi sevdiği “adli vakalar” her geçen gün sıradanlaşıyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, düzenin çürütücülüğü karşısında dayanışma duygularını yitirmeye başlayan bir toplumu karanlıktan çıkaracak olanın örgütlenme, yan yana durabilme gücü olduğunun altı çiziliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6Jlib0b7uAduONmc5MGqpV

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-26-kasim-2019-sali