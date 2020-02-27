TKP: İnsana ve insanların birlikte eşit ve özgürce yaşayabileceğine inandılar

TKP'nin Sesi'nde bugün, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz iki değerli isim, Şekibe Çelenk ve Muzaffer İlhan Erdost anıldı, 'İnsana ve insanların birlikte eşit ve özgürce yaşayabileceğine inandılar' denildi.

Sosyalizm mücadelesine yaşamlarını adamış iki değerli büyüğümüzü geçtiğimiz günlerde kaybettik: Şekibe Çelenk ve Muzaffer İlhan Erdost.

Her ikisi de, sömürü düzeninde yaşamlarını eşitsizlik ve haksızlıklarla geçiren insanların daha umut dolu bir dünyada yaşamaları için mücadele etmiş iki değerli insan.

TKP’nin Sesi bugün iki değerli aydınımız bağlamında kök salan, kötülüğe üstün gelen güzelliklerden ve bunların sosyalizm mücadelemize kattıklarından bahsediyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: