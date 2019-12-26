TKP: 'İncirlik'i kapatırız' derler, sonra gider ABD'lilerin boya badanasını yaparlar

Birkaç hafta önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edilen yaptırım kararları üzerine efelenen Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun ardından geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi’nin aldığı “Ermeni Soykırımı” kararına karşı “rest çeken” Erdoğan ABD’yi İncirlik ve Kürecik’teki askerî üsleri kapamakla “tehdit etti”.
TKP’nin Sesi’nde bugün, Türkiye’de ABD’ye ait askerî üs ve tesislerin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerinin ihalesinin Türk firmalarına verildiğini açıklayan Pentagon’dan sonra iktidarın düştüğü içler acısı hal gözler önüne seriliyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/0B6IJ7ExbqLZ9bud0jlocv
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-26-aralik-2019-persembe
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https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr