TKP: İlaçları zam yapılacak diye saklıyorlar, ilaçsızlıktan ölmemizin patronlara göre önemi yok...

TKP’nin Sesi’nde bugün, piyasanın 'merhametine' terk edilmiş hastaların ilaçsızlıktan ölmeleri konu edilirken, kapitalizmin sağlık alanında halka hiçbir şey vaat edemediği gözler önüne seriliyor.

Mide ve kalın bağırsak incelemesi sırasında kullanılan anestezik maddelere bağlı ölümlerin ortaya çıkışı, hastalıklarda süresi geçmiş ya da uygun olmayan ilaçların kullanılması, stent bulunamamasından ötürü yaşamını kaybeden hastalar...

TKP’nin Sesi’nde bugün, ilaç tekellerinin Sağlık Bakanlığı ile ilaçlara yapılacak zam konusunda pazarlığa oturduğu Türkiye’de piyasanın “merhametine” terk edilmiş hastaların ilaçsızlıktan ölmeleri konu edilirken, kapitalizmin sağlık alanında da kitlelere hiçbir şey vaat edemediği gözler önüne seriliyor.

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