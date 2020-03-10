TKP: Hepsinin fabrika ayarı aynı

TKP’nin Sesi’nde bugün, Ali Babacan'ın 'yeni parti' adımı ve bu adımın ne anlama geldiği masaya yatırıldı.

18 yıllık iktidarı boyunca AKP’yi “fabrika ayarlarına” döndürmeye çalışan pek çok girişim oldu.

“Yeni Türkiye” hayalleri ve “tek Müslüman demokratik ülke” söylemiyle patronları ikna eden iktidarın artık bozulduğunu iddia eden yeni parti, eski AKP’li Ali Babacan tarafından kuruldu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, TÜSİAD, TOBB; Doğan, Sabancı, Koç, Doğuş Holding vb. patronların ve onların örgütlerinin desteklediği bir iktidarın yarattığı dertlere “deva” bulmanın düzen partileriyle değil, emekçi halkın örgütlü gücüyle mümkün olduğundan söz ediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: