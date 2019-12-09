TKP: Hedefimiz bu düzenin ortadan kaldırılmasıdır...

TKP'nin Sesi'nde bugün dinleyicilerden gelen 'TKP bütün sorunların çözümünü sosyalizme, devrimden sonraya mı erteliyor?' sorusuna yanıt verildi.

TKP'nin Sesi'nde Pazartesi günleri dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verilmeye devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün “TKP bütün sorunların çözümünü sosyalizme, devrimden sonraya mı erteliyor?”, “Bugünden yapılabilecek hiçbir şey yok mu?”, “Bu düzende çözülebilecek hiçbir sorun yok mu?” gibi sorular yanıtlanıyor.

TKP, bu düzende temel sorunun düzenin bizzat kendisi olduğunu, insanın insanı sömürmesi olduğunu söylüyor. Bu kaynak tamamen kurutulmadan önce bazı şeyler geçici olarak değişse bile yeniden ve yeniden karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Programda, TKP'nin hedefinin işte bu düzenin ortadan kaldırılması olduğunun altı çiziliyor.



Spotify:

https://open.spotify.com/episode/5eVNmo4b3l7l1wrLz0FYWF

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-9-aralik-2019-pazartesi

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-9-aralık-2019-pazartesi/id1472013604?i=1000459047537&l=tr

