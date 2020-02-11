TKP: Halkın öfkesini kirletemezsiniz

TKP'nin Sesi'nde bugün Haziran Direnişi'ni hedef alan dava konu edildi, "Halkımızın, Haziran Direnişi’ni hedef alan bir hukuk komplosuna boyun eğeceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Haziran Direnişi, istihbarat teşkilatlarının, para dağıtan ajanların, toplum mühendislerinin harekete geçmesiyle değil, halkın harekete geçmesiyle ortaya çıkmıştır" denildi.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Halkın öfkesini kirletemezsiniz.
TKP'nin Sesi yayında:
https://t.co/4hrOxXvecZ pic.twitter.com/a5vIFFkix4
— TKP (@tkpninsesi) February 11, 2020