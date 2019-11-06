TKP: Halkımız gıdasına yapışan asalak yaban otlarından kurtulmayı öğrenmek zorunda

TKP’nin Sesi’nde bugün, İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri masaya yatırıldı, tarım ve gıda politikalarında gelinen içler acısı hale dikkat çekildi.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’un bir ilçesinde baş gösteren zehirlenme vakaları sonucu 200’ün üzerinde yurttaş hastanelere kaldırıldı.

Kitlesel gıda zehirlenmelerinin her geçen gün daha da arttığı Türkiye, tarım ve gıda politikalarında geldiğimiz içler acısı hali ortaya koyuyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, çoğunlukla emekçi halkımız için ölümcül sonuçları olabilecek ve sorumlulardan herhangi bir hesap sorulmayan ihmalkârlıkların temel nedeninin tarımdaki kâr odaklı dönüşümlere bağlı olduğu vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/25UyfbK1sE3WGTKKI26pB5

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-6-kasim-2019-carsamba