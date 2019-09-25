TKP: Halk yoksullaşırken Koçlar, Sabancılar, Şahenkler sürekli zenginleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre yoksulların, gelir seviyesi insanca yaşamak için gereken düzeyin altında olanların sayısında ciddi bir artış söz konusu. TKP’nin Sesi’nde bugün, halkımızın sürekli yoksullaştığı koşullarda, kârına kâr katmaya devam eden patronlar için devletin sağladığı her türlü olanağa ve bunun yarattığı eşitsizliklere değiniliyor.
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