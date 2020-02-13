TKP: Gülen'in öyküsü patronların iktidarı ve komünizm düşmanlığının hikayesidir

TKP'nin Sesi'nde Fethullah Cemaati’nin ardındaki düzenin egemenlerine değinilirken, günümüzde yaşananların patronların işçi sınıfına ve komünizm fikrine karşı düşmanlığının yansımaları olduğuna vurgu yapılıyor.

2016 yazındaki darbe girişiminden beri FETÖ'nün siyasi ayağının kim olduğu Türkiye siyasetinin bitmeyen tartışması olageldi.

Son günlerde Erdoğan’dan Bahçeli’ye ve CHP’lilere düzen içi siyasetin pek çok aktörü birbirini suçlamaya devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, bunca riya ve kirin siyasete egemen olduğu Türkiye’de Fethullah Cemaati’nin ardındaki düzenin egemenlerine değinilirken, günümüzde yaşananların patronların işçi sınıfına ve komünizm fikrine karşı düşmanlığının yansımaları olduğuna vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: