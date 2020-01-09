TKP: Gözleri kârdan başka bir şey görmüyor...

TKP’nin Sesi’nde bugün, İstanbul Havalimanı'nın rötar rekoru kırması ve Sabiha Gökçen'de bir uçağın pistten çıkması gündem edilirken, AKP iktidarının doğa koşullarını ve bilimsel gerçeklikleri reddeden yüzü ortaya konuldu.

soL - Haber Merkezi