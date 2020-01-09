TKP: Gözleri kârdan başka bir şey görmüyor...

İki gün önce Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, havayolu ulaşımında da ciddi sorunlara yol açtı.
İstanbul Havalimanı’nın dünya rötar sıralamasında 1. sıraya yükselmesiyle birlikte, kent salı günü boyunca hava yoluyla neredeyse erişilemez bir hale geldi.
TKP’nin Sesi’nde bugün, havayolu taşımacılığında da gözünü kârdan başka bir şey görmeyen sermaye sınıfına her geçen gün daha fazla alan açan AKP iktidarının doğa koşullarını ve bilimsel gerçeklikleri reddeden yüzü ortaya konuluyor.