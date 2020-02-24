TKP: Gençler tarafını seçiyor

TKP'nin Sesi'nde bugün dinleyicilerden gelen 'Öğrencilerin öğrenci sorunları dışında kalan sınıfsal mücadelesini erken buluyorum. Yemek sorunu ya da öğrencilerin barınma sorunu gibi sorunlar bütünüyle öğrencilere ait gibi durmuyor mu?' sorusuna yanıt veriliyor. Programda öğrencilerin sorunlarının tüm toplumun sorunu olduğu, kapitalizmde öğrencilerin sorunlarının bir mücadele başlığı olduğu vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'nde pazartesi günü dinleyicilerden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediliyor.

Bugünkü TKP’nin Sesi, öğrencilerin sorunlarının da toplumun gündeminde olması gerektiğinden hareket ederek “Öğrencilerin öğrenci sorunları dışında kalan sınıfsal mücadelesini erken buluyorum. Yemek sorunu ya da öğrencilerin barınma sorunu gibi sorunlar bütünüyle öğrencilere ait gibi durmuyor mu?” sorusuna yanıt arıyor.

"Her yaştan öğrencinin iyi koşullarda eğitim alma, beslenme ve barınma hakkı tüm toplumun ödevidir. Sorunları onların dile getiriyor olması bu ödevin hepimize ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kapitalizmde bu konu bir mücadele başlığıdır" denilen programda, "Mücadele eden gençler, genç komünistler hem iyi bir eğitim almak hem de eşitlikçi bir toplumda yaşamak için mücadele ediyor, bu ikisinin birbirinden ayrılmayacağını biliyorlar. Kendileri ve kendinden sonra gelecekler için siyaset yapıyor, bize de onlarla omuz omuza olmak düşüyor" ifadesi kullanılıyor.

Programı dinlemek için: