TKP: Faşistlerle, Amerikancılarla, emperyalistlerle barış ve uzlaşma olmaz

TKP’nin Sesi’nde bugün Bolivyalı emekçiler ve Morales ile dayanışma duygusu ifade edilirken, gerçek bir mücadelenin halkın çıkarları doğrultusunda atılacak adımlar ve emperyalizmi topyekûn karşıya almakla sağlanabileceği vurgulanıyor.

soL - Haber Merkezi