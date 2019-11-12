TKP: Faşistlerle, Amerikancılarla, emperyalistlerle barış ve uzlaşma olmaz

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales “ülkedeki istikrarın yeniden sağlanması” gerekçesiyle istifa ettirildi. ABD destekli bir müdahale olarak nitelenebilecek söz konusu gelişmeyle, Latin Amerika’daki halkçı hükümetlere karşı girişilen darbelere bir yenisi eklenmiş oldu.
TKP’nin Sesi’nde bugün Bolivyalı emekçiler ve Morales ile dayanışma duygusu ifade edilirken, gerçek bir mücadelenin halkın çıkarları doğrultusunda atılacak adımlar ve emperyalizmi topyekûn karşıya almakla sağlanabileceği vurgulanıyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/3Ne2xTU6IvdfAfCHooJTLX
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-12-kasim-2019-sali