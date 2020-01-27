TKP: Evlerimiz değil, düzen yıkılsın

TKP’nin Sesi’nde bugün, depremden en çok etkilenenlerin sağlıklı ve güvenli konutlarda barınma hakkından mahrum olan insanlar olduğu vurgulanırken, dayanışma kültürünün ve örgütlülüğün altı çiziliyor.

24 Ocak’ta gerçekleşen Elazığ depremi tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. 5.7 şiddetindeki İstanbul depreminin etki ve tartışması henüz devam eder, olması muhtemel büyük İstanbul depremi gündemdeki yerini korurken; bilgisizlik, eksiklikler ve hatalar halka hâkim olan panik ve çaresizlik duygusunu daha da katmerledi.

TKP’nin Sesi’nde bugün, depremden en çok etkilenenlerin sağlıklı ve güvenli konutlarda barınma hakkından mahrum olan insanlar olduğu vurgulanırken, yok edilmeye çalışılan dayanışma kültürünün, örgütlülüğün altı çiziliyor.

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