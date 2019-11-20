TKP: Emekliliğin her insanın doğal hakkı olacağı bir Türkiye yaratmak mümkün

TKP'nin Sesi'nde bugün emeklilik tartışmaları ve emeklilikte yaşa takılan yurttaşların talepleri masaya yatırıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılan yüz binlerce işçinin emeklilik taleplerinin tartışma konusu olmasının kökenlerinde Özallı yıllarla birlikte 1999’da yasalaştırılan “mezarda emeklilik yasası” da bulunuyor.

AKP ile birlikteyse milyonlarca işçinin uzayan emeklilik yaşının yanı sıra, sosyal güvenlik uygulamalarının özelleştirilmesi söz konusu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, insanca bir ömür sürebilmek için canını dişine takan işçi sınıfının emeğini satmak zorunda olmadan yaşayabileceği günlerin bir avuç kapitaliste devredilemeyecek kadar hayati olduğu vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1k7ww31CX2GtUNxJi8a8tG

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-20-kasim-2019-carsamba