TKP: Emekçiyiz, kadınız, sömürüye boyun eğmiyoruz!

Türkiye Komünist Partisi'nin 'Eşitlik ve özgürlük için: Yaşasın 8 Mart!' başlığıyla yayınladığı videolarda, çeşitli sektörlerde çalışan emekçi kadınlarla söyleşi yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

TKP'nin yayınlanan videolarda konuşan emekçi kadınlar, çalışma hayatında, gün içinde trafikte, iş yerinde yaşadıkları baskı ve sömürüyü anlattı.

Röportaj yapılanlardan Songül Uzar isimli aşçı, "Türkiye genelindeki zengin kadınlar her gün her yerde kendilerini gösteriyorlar. Bırakın da biz emekçi kadınların da özel bir günü olsun. Düzen siyasetinde kadınlar parfüm ve deodorant markası gibiler. Bizim görüşümüzde ise kadınlar istedikleri gibi konuşuyorlar, her zaman 'Biz kadınız, buradayız' diyorlar, sadece 8 Mart'ta değil" diye konuştu.

Ev işi ve çocuk/yaşlı bakımı kadının görevi olarak kabul görüyor. Bu toplumsal tasarımdan kadın işçinin payına sadece evde değil işyerinde de çay yapma, temizlik yapma, getir-götür işi yapma gibi uygulamalarla daha fazla ayrımcılık oluyor.

TKP'nin paylaşımıyla da hatırlatılan bilgiye göre, eğitim durumu ve cinsiyete göre istihdam verileri incelendiğinde, eğitim durumu ne olursa olsun kadınların istihdamının çok daha düşük olduğu yönünde.