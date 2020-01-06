TKP: Düzeniniz batsın!

TKP’nin Sesi’nde bugün, parasız eğitim ilkesiyle ilgili sorulara yanıt veriliyor. 'Bugünkü düzende öğrencilerin tümünün okul için, o yetmedi yurt ve yemek için para ödememesi adil olur mu?' yanıtlanan sorulardan biri böyle...

Geçtiğimiz haftalarda pek çok üniversitede yemekhane zamları yapıldı ve öğrenciler buna haklı tepkilerini gösterdi.

İstanbul Üniversitesi’ndeki trajik olay da bunun üzerine yaşandı. Bu bağlamda parasız eğitim hakkının her zamankinden daha fazla savunulması gerektiği bir zamanı yaşıyor Türkiye.

TKP’nin Sesi’nde bugün, eğitimin bir yurttaşlık hakkı olduğu savunuluyor ve dinleyicilerden gelen “sosyal adalet komünizmde yok mu?”, “bugünkü düzende öğrencilerin tümünün okul için, o yetmedi yurt ve yemek için para ödememesi adil olur mu?” gibi sorulara yanıt veriliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/2HJdaYctJ9f1RAWWrarGVc

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/06012020a

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-6-ocak-2020-pazartesi/id1472013604?i=1000461649289&l=tr