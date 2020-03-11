TKP: Dünya kapitalizminin bu akılsız hali biz onu sonlandırana kadar sürecek

TKP'nin Sesi'nde bugün, dünya kapitalizminin neden bir grip salgınına bile dayanamayacak kadar kronik bir hastalık içinde olduğu irdeleniyor.

Dünya ekonomisi 2008’den sonra tekrar bir çöküşün eşiğine geldi.

Bu hafta borsalar dünyanın birçok yerinde çakıldı. Hisse senetleri kısa sürede değersizleşti, yüz milyarlarca dolar bir anda buharlaştı.

Neden diye sorarsanız, yeni bir grip salgını var!

TKP'nin Sesi'nde bugün, dünya kapitalizminin neden bir grip salgınına bile dayanamayacak kadar kronik bir hastalık içinde olduğu irdeleniyor.