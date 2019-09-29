TKP Denizli'de yeni il binasını açtı

TKP Denizli İl Binası'nın açılışı bugün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan ve bir konuşma gerçekleştiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'Küçük bir azınlığın giderek daha da zenginleştiği, büyük bir çoğunluğunsa gittikçe daha da yoksullaştığı kapitalist düzende iyileştirilecek bir taraf yok. Bir an önce bu düzenden kurtulmamız gerekiyor' dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin Denizli İl Binası açılışı bugün düzenlenen yoğun katılımlı bir etkinlikle gerçekleştirildi.

'BUNCA KÖTÜLÜK TESADÜF DEĞİL'

Açılışta Denizli İl Örgütü adına Hanife Coşar bir konuşma yaparken, "Köklü bir tarihimiz var ve köklerimiz derinlerdedir. Tarihimiz deneyimlerle yüklü ve geleceğe ışık tutuyor. Türkiye’nin en eski ve en genç partisi olarak 'Biz Hazırız' diyoruz" dedi.

"Bugünkü manzarayı kısaca özetlersek ne görüyoruz?" diye soran Coşar, "İşsizlik, yoksullaşma, en temel insani hakları elinden alınmış milyonlar, şiddetin her türlüsü kadına, çocuğa, hayvana, doğaya… Ne yeşil kaldı, ne sevgi, ne dayanışma, ne vicdan… Bunu dayatmaya çalışıyorlar ve buna razı olmamızı istiyorlar. Daha geçen hafta Denizli’de bir çocuğumuzu iş cinayetinde kaybettik. Denizli’de bir pastanede çalıştırılan Davut Ulaş Kayacan 14 yaşındaydı. Okulda olması gerekirken kahrolası düzen nedeniyle çalışmak zorunda idi. Katili kapitalizmdir" dedi.

Türkiye ve dünyadaki bunca kötülüğün tesadüf olmadığını vurgulayan Coşar, "Bu nedenle elimizi çabuk tutmamız lazım. Yan yana gelip örgütlenmemiz, örgütlü mücadelemizi kapitalizmi yıkmak için birleştirmemiz lazım. İşte bunun için TKP olarak 'Biz Hazırız.' Örgütlü bir halkın kazanacağını biliyoruz bunun için örgütlenmekten başka hiçbir seçeneğimizin olmadığını da biliyoruz. Sizleri bu çürümüş, köhne düzene son tekmeyi sallamak için yan yana, omuz omuza yürümeye çağırıyoruz. Sizleri önümüzdeki aylarda burada yapacağımız pek çok atölye çalışması, Aydınlanma seminerleri, sinema gösterimleri, müzik atölyesi, ebeveyn okulu, okuma grupları, çocuk atölyeleri gibi çalışmalarımızda hep birlikte öğrenmeye, tartışmaya, buluşmaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz. Ve 19 Ekim'de hep birlikte İzmir'e, 'memleketimizi seviyoruz', 'biz hazırız' demeye gidiyoruz" ifadesini kullandı.

'DEPREM DEĞİL KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR'

Açılışta konuşan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kapitalizmin yaşanan sorunlara karşı bir çözüm üretemediğini vurgularken, İstanbul depremine atıf yaparak, "Depremler doğal olaylardır fakat deprem karşısında çaresiz kalınması gösteriyor ki kapitalizm bu tür olaylarda çözüm üretemiyor ve tersine aslında çaresizlik durumunu kendi üretiyor. Çarpık kentleşme, sağlıksız temeller üzerine kurulan binalar depremde nasıl bir senaryoyla karşılaştığımızı bize gösteriyor. Depremler olur bunlar doğa olayıdır fakat deprem değil kapitalizm öldürür" dedi.

Hem Türkiye'de hem de kapitalizmin hüküm sürdüğü diğer ülkelerde farklı bir tablo olmadığına dikkat çeken Okuyan, "Sanılıyor ki ülkeden gidince çok rahat bir yaşam bizleri bekliyor. Sanki kapitalizm sadece Türkiye’de sorunlu. Baktığımız zaman oralarda da işsizlik, kadınlara yönelik şiddet, tecavüz çok fazla. Neden? Çünkü kapitalizmin olduğu yerde bunların çözümü olamaz. İşsizliği önleyebiliyorlar mı? Kadınlara yönelik şiddette herhangi bir azalma var mı? Tersine bu tarz olaylara daha fazla şahit olmaya başladık" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE BU DÜZENDEN KURTULMAMIZ GEREKİYOR'

"Küçük bir azınlığın giderek daha da zenginleştiği fakat büyük bir çoğunluğunsa gittikçe daha da yoksullaştığı, kadınların ve erkeklerin eşit olmadığının sürekli olarak topluma dayatıldığı, yaşanan doğa olaylarının karşısında çaresiz kalındığı kapitalist düzende iyileştirilecek bir taraf yok" diyen Okuyan, "Bir an önce bu düzenden kurtulmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Açılış töreni 19 Ekim'de İzmir'de yapılacak "MEMLEKETİMİZİ SEVİYORUZ Yobazlara, zalimlere, sömürücülere, emperyalistlere terk etmeyecek kadar..." etkinliğine yapılan çağrının ve TKP Gönüllülerinin form doldurmasının ardından sona erdi.