TKP: Cumhuriyet reklam filmleriyle değil emekçi halkın mücadelesiyle ayağa kalkacak

TKP, Cumhuriyet’in içinin patron sınıfı tarafından boşaltıldığını, onu yeniden ayağa kaldıracak bir çözümün emekçi halkın ellerinde olduğunu söylüyor. TKP'nin Sesi'nde bugün...
soL - Haber Merkezi
Salı, 29 Ekim 2019 09:41

Emperyalist işgale karşı verilen ulusal kurtuluş mücadelesinin tepe noktalarından biriydi 29 Ekim’de ilan edilen Cumhuriyet. Saltanat alaşağı edilmiş, daha sonraki devrimlerle laiklik anayasal güvence altına alınarak kuruluş süreci nihayete ermişti.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Cumhuriyet’in içinin patron sınıfı tarafından nasıl boşaltıldığına değinilirken, çözümün emekçi halkımızın ellerinde olduğu anlatılıyor.

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-ses-29-ekim-2019-sali

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/45BPRbubvmNBxdvV6XanAc

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr