TKP: Cumhuriyet reklam filmleriyle değil emekçi halkın mücadelesiyle ayağa kalkacak

Emperyalist işgale karşı verilen ulusal kurtuluş mücadelesinin tepe noktalarından biriydi 29 Ekim’de ilan edilen Cumhuriyet. Saltanat alaşağı edilmiş, daha sonraki devrimlerle laiklik anayasal güvence altına alınarak kuruluş süreci nihayete ermişti.
TKP’nin Sesi’nde bugün, Cumhuriyet’in içinin patron sınıfı tarafından nasıl boşaltıldığına değinilirken, çözümün emekçi halkımızın ellerinde olduğu anlatılıyor.
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-ses-29-ekim-2019-sali
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/45BPRbubvmNBxdvV6XanAc
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr