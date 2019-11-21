TKP: Çocukların kurtuluşu da sosyalizmde

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla TKP’nin Sesi'nde bugün ülkemiz çocuklarının durumu ele alınıyor ve çocukların kurtuluşunun da eşitlikçi, adil bir düzenden geçtiği söyleniyor.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 21 Kasım 2019 09:30

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sosyal medyadaki paylaşımlar ve basında çıkan haberler dışında pek gündem olamadı.

Türkiye, 1990 yılından beri çocukların sahip olması gereken temel insani hakları içeren Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nde taraf olmasına rağmen çocuk işçilik, çocuklara dönük işlenen suçlar, çocuk istismarı vb. başlıklarda ne yazık ki üst sıralarda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, çocuklar açısından bir cehennem niteliği taşıyan ülkemizde çıkışın eşitlikçi, adil bir düzenden geçtiği vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/5GmMm7SHRvHna1cKybhnsN

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-21-kasim-2019-persembe