TKP: Bu sonuca isyan ediyoruz, sosyalizmi özlüyoruz

TKP'nin Sesi'nde bugün PISA testinde Türkiye'nin 'okuma, matematik ve fen bilimi' alanlarının tamamında 37 ülke içinde 31. sırada yer alması, teste katılan çocukların yüzde 13'ünün kendilerini her zaman mutsuz hissettiğini söylemesi ele alındı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından üç yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye "okuma, matematik ve fen bilimi" alanlarının tamamında 37 ülke içinde 31. sırada yer aldı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, toplumsal eşitsizliklerin, yoksulluğun ve ayrımcılığın sürdürülebilmesinin eğitim sisteminin gericileştirilmesinden, ezbere dayalı öğrenimden ve sığ bilgiyle yetinen bir gençlikten geçtiğine vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1cF17q3qtUFqnCrC8NRWsv

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-6-aralik-2019-cuma

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-6-aralık-2019-cuma/id1472013604?i=1000458812279&l=tr