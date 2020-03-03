TKP: Bu ses halkın vicdanının sesi, askerler evlerine dönsün

TKP’nin Sesi’nde bugün, 'Askerler evine dönsün' talebiyle Erdoğan'ın 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' şiarı arasındaki uzlaşmaz çatışmaya dikkat çekiliyor.

Bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazarın “Askerler evine dönsün” çağrısı kamuoyunda yankılanmaya devam ediyor.

İdlib’de yaşanan acı gelişmeden sonra halkın vicdanını baskı altına alarak susturma çabasında olan iktidarla Suriye’nin üzerindeki kirli ellerin çekilmesini isteyenler arasındaki çelişki daha da görünür hale gelmiş durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, “Askerler evine dönsün” talebiyle “Şehitler tepesi boş kalmayacak” şiarı arasındaki uzlaşmaz çatışma, bir başka deyişle uyanan halkın vicdanı karşısında egemenlerin âciz durumları yer alıyor.

