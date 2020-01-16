TKP: Bu düzende sağlıklı beslenmek mümkün değil

TKP’nin Sesi’nde bugün, birçok gıda maddesine dair sahte üretimin gerçekleştiği Türkiye'de sağlıklı beslenmenin ancak yeni bir düzenle mümkün olacağı vurgulanıyor.

İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenmenin kapitalizmde aldığı hal tüyler ürpertici. Gıda tekellerinin insan sağlığını hiçe saydığı Türkiye’de de işin vahim boyutları iyice meydana çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü gıda kontrol ve denetim çalışmaları sonucunda çeşitli gıda ürünlerinde yasal mevzuata aykırı üretim yapan firmaların listesini açıklamıştı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, süt ürünlerinden gazlı içeceklere, şekerli yiyeceklerden bitkisel ürünlere kadar birçok gıda maddesine dair sahte üretimin gerçekleştiği ülkemizde sağlıklı beslenmenin ancak yeni bir düzenle mümkün olacağı vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

