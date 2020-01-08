TKP: Bu düzende paran varsa sağlığın var!

TKP’nin Sesi’nde bugün GSS prim borcunu ödeyemeyen milyonlarca kişinin sağlık hizmetinden yararlanamaması konu edildi.

Hükümetin büyük gürültü kopartarak başlattığı "herkesin sağlık sigortası" balonu patladı.

AKP'nin, "herkesin sigorta kapsamına alınacağını" ileri sürerek 2008 yılında başlattığı GSS uygulamasında asıl hedef sigorta kapsamına giren yeni yurttaşlardan para almak ve sağlıkta özelleştirmeyi yaygınlaştırarak patronlara para aktarmaktı. Öyle de oldu.

Ücretli çalışanların dışında kalanlar, devletin belirlediği kadar yoksul olamayanlar, 18 yaşında liseyi bitirip işsiz kalanlar, üniversite öğrencilerinden 25 yaşını dolduranlar sağlık sigortası primlerini kendi ceplerinden yatırmak zorunda kaldı.

AKP şimdi düzenli işi olmayanlara, işsizlere, asgari ücretliden bir kuruş fazla geliri olup prim ödemesini denkleştiremeyenlere sağlık hizmeti sunmayacağını söyledi. 1 Ocak 2020 itibariyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyememesi nedeniyle 5 milyon yurttaşın sağlık hizmeti alması engellendi.

TKP’nin Sesi’nde bugün kapitalist sağlık sisteminde kendi primini yatırmak zorunda kalan emekçilerle, yatıramadığı için hastane kapısından dönmek zorunda kalan milyonlar konu edilerek, tüm yurttaşlar için eşit ve parasız sağlık hakkının yalnızca sosyalizmde mümkün olabileceği anlatıldı.

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