TKP: Bu düzende gençliğin yarınları hep çalınıyor

TKP’nin Sesi’nde bugün, 2011 yılında yaşanan sınav yolsuzluğuna ve dönemin ÖSYM Müdürü Ali Demir'e atıfta bulunularak, dinleyicilere ve özellikle gençlere öfkelerini örgütlü bir güce dönüştürme yönünde çağrı yapılıyor.

27 Mart 2011 Pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile pek çok usulsüzlük ortaya dökülmüştü.

Dönemin ÖSYM Müdürü Ali Demir, gençlerde biriken öfkenin başlıca sorumlularından biri olarak yaklaşık dokuz yıl boyunca kollandı; ta ki iktidar kendisi hakkında mecburen dava açmak zorunda kalana kadar.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Fethullah Gülen cemaatinin devlet içerisine yerleştirdiği, kritik görevleri yerine getiren onlarca bürokrattan birinin portresi sunuluyor dinleyicilere ve özellikle gençlere öfkelerini örgütlü bir güce dönüştürme yönünde çağrı yapılıyor.

TKP'nin Sesi'nin dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/68KQ7qGoI0ZD0OOib395aq

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-2-ocak-2020-persembe

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-2-ocak-2020-perşembe/id1472013604?i=1000461333632&l=tr