TKP: Bu düzen değişmeli!

TKP'nin Sesi'nde halk sağlığına patronların gözünden bakan iktidarın salgınla mücadelesindeki ciddiyetsizlik ve emekçileri umursamayan tavrına vurgu yapılıyor.

Koronavirüs salgınına dair ülkemizin yüz yüze kaldığı belirsizlikler sürüyor.

Sağlık Bakanı’nın pandemiyle mücadele konusunda birinci olduğumuzu açıklaması üzerinden çok geçmemişken, Türkiye’nin halk sağlığı konusunda aldığı önlemler tedirginlik vermeye devam ediyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, işe giden, fabrikalarda yakın temas halinde korunmadan çalışan emekçilerin hastalığı aile büyüklerine yüksek olasılıkla taşıyacakları gündeme getiriliyor.

TKP halk sağlığına patronların gözünden bakan iktidarın salgınla mücadelesindeki ciddiyetsizlik ve emekçileri umursamayan tavrına karşı düzenin nasıl çalıştığını dinleyicilerine bir kere daha hatırlatıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: