TKP: Bu çağrıya kulak verin, örgütlenin

TKP'nin Sesi'nde bugün dinleyicilerden gelen 'Örgütlenmek tehlikeli değil mi?' sorusuna yanıt verildi.

TKP'nin Sesi'nde pazartesi günleri dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verilmeye devam ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu TKP’nin "umuda ve örgütlülüğe çağrı" toplantılarının İzmir ve İstanbul’da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesinin yankıları sürerken akla gelen sorulardan biri de “Örgütlenmek tehlikeli değil mi?” oldu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, burjuvazinin de örgütlendiği bir toplumsal düzende komünistlerin örgütlenmesinin neden zorunlu olduğunun altı çiziliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/3s36caxEWCRjjZsE4dy9r8

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-23-aralik-2019-pazartesi

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-23-aralık-2019-pazartesi/id1472013604?i=1000460508142&l=tr