TKP: Bozuk düzende sağlam çark olmaz

TKP’nin Sesi’nde bugün, memleketi girişimcilik adı altında yağmaya ve talana açan burjuvazinin ve onun işbirlikçilerinin ipliği pazara çıkarılıyor.

CHP’li bir ismin Saray ziyareti gündemi meşgul ederken, adı dolandırıcılık ile anılagelen Jet Fadıl tekrar sahneye çıktı.

Hayali ihracatçılıktan din bezirganlığına yağma düzenini pekiştiren, çürümeyi hızlandıran pek çok şeyin ardında Özallı yıllardan Çiller’e, oradan AKP iktidarına miras kalan bir zihniyet var.

TKP’nin Sesi’nde bugün, memleketin girişimcilik adı altında yağmaya ve talana açan burjuvazinin ve onun işbirlikçilerinin ipliği pazara çıkarılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/73xMUy8l54v17F3sbhHQwn

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-27-kasim-2019-carsamba