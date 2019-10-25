TKP: Bizden çalınan her şeyi geri istiyoruz, sırtımızdan geçinen hırsız asalaklardan kurtulmak için...

TKP’nin Sesi’nde bugün, otoyollardan limanlara, madenlerden akarsulara, enerji santrallerinden fabrikalara kadar tüm zenginliğin sermayeye alçakça devredildiği özelleştirme furyasının emekçi halka karşı işlenen suçların en başında geldiğinin altı çiziliyor.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 25 Ekim 2019 10:18

Neoliberalizmin ülkemize Özal’la giriş yaptığı dönemden bu yana sürüyor özelleştirmeler. Memleketin kaynaklarının %90’ına yakını ise AKP döneminde özelleştirildi.

TKP’nin Sesi’nde bugün, özelleştirme furyasının emekçi halka karşı işlenen suçların en başında geldiğinin altı çiziliyor.

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/0Gg1ERJr54TM3Kt7xymyC6

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-25-ekim-2019-cuma