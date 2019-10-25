TKP: Bizden çalınan her şeyi geri istiyoruz, sırtımızdan geçinen hırsız asalaklardan kurtulmak için...

Neoliberalizmin ülkemize Özal’la giriş yaptığı dönemden bu yana sürüyor özelleştirmeler. Memleketin kaynaklarının %90’ına yakını ise AKP döneminde özelleştirildi.
TKP’nin Sesi’nde bugün, özelleştirme furyasının emekçi halka karşı işlenen suçların en başında geldiğinin altı çiziliyor.
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/0Gg1ERJr54TM3Kt7xymyC6
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-25-ekim-2019-cuma