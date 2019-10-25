TKP: Bizden çalınan her şeyi geri istiyoruz, sırtımızdan geçinen hırsız asalaklardan kurtulmak için...

TKP’nin Sesi’nde bugün, otoyollardan limanlara, madenlerden akarsulara, enerji santrallerinden fabrikalara kadar tüm zenginliğin sermayeye alçakça devredildiği özelleştirme furyasının emekçi halka karşı işlenen suçların en başında geldiğinin altı çiziliyor.

soL - Haber Merkezi