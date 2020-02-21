TKP: Biz Türkiye'yiz, sensin NATO!

TKP’nin Sesi’nde bugün, emekçi halkların baş düşmanı, emperyalist-kapitalist sistemin savaş makinesi NATO’dan ve lideri ABD’den hiçbir suretle dost olamayacağına değiniliyor.

İki gün önce AKP’li cumhurbaşkanının iletişim bakanı “NATO’yuz biz” sloganıyla kimi mesajları sosyal medya hesabından yayımladı.

Bununla birlikte “hür dünyanın” tarihi ittifakıyla ilgili geçtiğimiz günlerde üst üste yayımlanan iki haber, ABD emperyalizmi güdümünde on yıllardır büyük bir taşeron olarak görev yapan Türkiye ve daha pek çok ülkenin içler acısı halini göstermiş oldu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, emekçi halkların baş düşmanı, emperyalist-kapitalist sistemin savaş makinesi NATO’dan ve lideri ABD’den hiçbir suretle dost olamayacağına değiniliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: