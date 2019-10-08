TKP: Bireysel çıkar değil, toplumsal kurtuluş için...

Türkiye Komünist Partisi bundan böyle her salı günü dinleyicilerinden gelen sorulara TKP’nin Sesi aracılığıyla yanıt veriyor. Düzen partileri ile iş birliğinden, özelleştirmelere karşı partinin aldığı siyasal tavra kadar pek çok sorunun yanıtını bugünkü yayında dinleyebilirsiniz.

Türkiye Komünist Partisi bundan böyle her salı günü dinleyicilerinden gelen sorulara TKP’nin Sesi aracılığıyla yanıt veriyor. Düzen partileri ile iş birliğinden, özelleştirmelere karşı partinin aldığı siyasal tavra kadar pek çok sorunun yanıtını bugünkü yayında dinleyebilirsiniz.

TKP'nin Sesi'nde, "TKP düzen içi herhangi bir konumlanışı kategorik olarak reddeder. Bireysel çıkar değil, toplumsal kurtuluş için bir araya gelmiş üyelerinin özgücüyle hareket ederken, halkımızı düzen partilerinin çözümlerine mahkûm bırakmamak için mücadele eder" deniliyor.

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6YzGZ9BKikLJZurm4uM6M3

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EYEfVqGBShs