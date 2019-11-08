TKP: Başka devletlere para karşılığı hizmet eden biri Türkiye'nin Dışişleri Bakanı...

TKP'nin Sesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adının karıştığı rüşvet skandalı masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adının karıştığı rüşvet skandalı Türkiye dışında tüm dünyada ses getirdi. Ukrayna devletinin skandalın merkezinde durduğu, Polonya, İtalya ve Avusturya gibi ülkelerin de skandal da pay sahibi oldukları ortaya çıkan belgelerle sabit hale gelmiş durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, çokuluslu şirketlerin, devletlerin, siyasilerin birbirlerine çıkar ilişkileriyle bağlı olduğu çürümüş düzenin işleyiş mekanizmaları ortaya konuyor.

TKP'nin Sesi'nin dinlemek için tıklayınız:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/0onyS9lUEIHE1JNBOb1AiS

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-8-kasim-cuma