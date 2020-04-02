TKP: Barışlar derhal serbest bırakılmalıdır

TKP'nin Sesi'nde bugün, salgın koşullarında hukuksuzca cezaevinde tutulan gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.

Yeni koronavirüs nedeniyle hızlandırılan infaz düzenlemesi, AKP hukuksuzluğunun mağduru olan gazeteci ve yazarları kapsam dışı bırakıyor.

TKP'nin Sesi'nde bugün yapılan hukuksuzluklara dikkat çekilirken, "Halk sağlığının ciddi tehdit altında olduğu salgın sırasında, doğru ve güvenilir habere duyulan ihtiyaç artarken hedef tahtasına konulan yine öncelikle haberciler oluyor. Böyle bir dönemde halkın haber alma hakkı daha fazla savunulmalıdır. Salgın sırasında ortalığa onca yalan boca edilirken, Barış’lar cezaevinden çıkmalı, ihtiyacımız olan gerçekleri yazmalıdır. Barışlar derhal serbest bırakılmalıdır..." denildi.