TKP: Amerikancılık hortladı!

TKP’nin Sesi’nde bugün, İdlib saldırganlığına ve buna eşlik eden 'Amerikancılığa' dikkat çekildi.

TKP'nin Sesi'nde "İktidarın Suriye toprakları üzerindeki gayrimeşru tutumu ve son günlerde İdlib’de yaşananlar düzen siyasetinin tümünden tek bir ses çıkmasına yol açtı" değerlendirmesi yapıldı.

Emekçi halk nezdinde gerçek olmayan bir taraflaşmaya neden olan ve başlı başına sermayenin çıkarlarını savunan AKP, CHP, MHP ve İYİP’in buluştuğu tehlikeli noktanın "ABD’cilik" olduğu vurgulandı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, halk düşmanı, gerici politikalar konusunda birbirleriyle yarışan düzen aktörlerinin asıl yüzleri ortaya konurken, emekçi halkımıza ABD emperyalizminden dost olmayacağı vurgusu bir kere daha yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

