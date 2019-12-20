TKP: AKP ile Katar arasında sömürücülerin 'şer ittifakı' var...

TKP'nin Sesi'nde bugün AKP-Katar ilişkisi masaya yatırıldı ve oluşan 'şer ittifakı'na vurgu yapıldı

AKP iktidarının “sıkı dost” olarak bellediği Katar son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor.

Gündemi meşgul eden başlıklarsa, her iki ülkenin burjuvazisinin çıkar ortaklıklarına dair.

TKP’nin Sesi’nde bugün, “AKP iktidarı ile Katar şehyleri arasında ne tür bir ilişki var?” sorusuna yanıt aranırken, her iki ülkenin savaş suçları, halklarını ezen politikaları arasındaki benzerlikler vurgulanıyor ve oluşturdukları “şer ittifakı”na değiniliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1vqBCBDWJBrwaXGEXjy8K6

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-20-aralik-2019-cuma

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-20-aralık-2019-cuma/id1472013604?i=1000460265287&l=tr