TKP: AKP ile Katar arasında sömürücülerin 'şer ittifakı' var...

AKP iktidarının “sıkı dost” olarak bellediği Katar son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor.
Gündemi meşgul eden başlıklarsa, her iki ülkenin burjuvazisinin çıkar ortaklıklarına dair.
TKP’nin Sesi’nde bugün, “AKP iktidarı ile Katar şehyleri arasında ne tür bir ilişki var?” sorusuna yanıt aranırken, her iki ülkenin savaş suçları, halklarını ezen politikaları arasındaki benzerlikler vurgulanıyor ve oluşturdukları “şer ittifakı”na değiniliyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/1vqBCBDWJBrwaXGEXjy8K6
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-20-aralik-2019-cuma
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-20-aralık-2019-cuma/id1472013604?i=1000460265287&l=tr