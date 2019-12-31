TKP: 2020'ye umutla giriyoruz

TKP’nin Sesi’nde bugün, 2020'ye girerken kurtuluşun adresine işaret ediliyor...

2020’ye girerken emperyalizmle bağları daha da sıkılaşmış bir sermaye sınıfı memleketin üzerine kâbus gibi çökmüş vaziyette.

Ülkenin her noktasına AVM’ler diken, sözde yerli ve milli kültürü savunduğunu iddia edip aykırı tüm sesleri gayrı milli ilan eden bir iktidar söz konusu olan.

TKP’nin Sesi’nde bugün, akla mantığa tamamen aykırı bir kanal projesini sırf patron sınıfı kârına kâr katsın diye uygulamaya çalışan, patronlara milyarlık vergi indirimleri sunmak için “otomobil” projeleri geliştiren, her geçen gün emekçileri borç batağına sürükleyen bir iktidara karşı önümüzde örgütlenecek yeni bir yılın olduğundan bahsediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/7a8jWBnbCgSJ34BnuMWWHq

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-31-aralik-2019-sali

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-31-aralık-2019-salı/id1472013604?i=1000461173728&l=tr