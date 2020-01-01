TKP 100 yaşına girerken: Yüzüncü yıla kutlama...

Aydemir Güler, bugün yayımlanan köşe yazısında TKP'nin 100. yaşını konu aldı. Güler, 'yalnızca anmak için anmanın' siyasette anlamı olmayan bir nostaljiden ibaret olacağını savunuyor ve Türkiye Komünist Partisi'nin iddialarıyla birlikte 'Yüzüncü yılı kutlamakla geleceğe yürümek bir ve aynı şey oluverir' diyor.

10 Eylül 1920'de kurulan Türkiye Komünist Partisi, bu yıl 100. mücadele yaşını kutlayacak.

soL yazarı Aydemir Güler, bugünkü yazısında TKP'nin 100. yaşına girişini konu alırken, siyasette geleceği olmayan bir geçmişin anılmaya değer olduğuna hiç inanmadığını söylerken, yüzüncü yılı anmanın anlamını "2020 Türkiye Komünist Partisi’nin ileriye sıçramak için geçmişten de güç alacağı bir yıl olmalı. Tarih mi, anma mı? Uzun tarihin bir de geleceği varsa, anma konunuzun kutlanacak bir yanı varsa… tamam…" sözleriyle değerlendiriyor.

"Dönüp yüz yıla baktığında boşa tüketilmiş ömürler görenleri boş verin. Hiçbir zafer yenilgisiz bir geçmişin üstüne bina edilemez. Dolayısıyla geçmişte bir sürü yenilgi yaşanmış olmasını, boşa tüketilmiş olmanın kanıtı saymak hakikaten ahmaklık olur. Geçmişte büyük emekler, fedakarlıklar görmek ise… zannetmeyin ki yeter. Hayır yetmez" diyen Güler, yazısını şöyle noktalıyor:

2020’nin Türkiye Komünist Partisi doğrusunu bulacağını iddia ettiği için, tarih geçmiş olmamış demektir. Yüzüncü yılı kutlamakla geleceğe yürümek bir ve aynı şey oluverir.

Aydemir Güler'in "Yüzüncü yıla kutlama" başlıklı yazısının tamamını okumak için: