TKG'den sosyal medya hesabının engellemesine karşı dayanışma çağrısı

Türkiye Komünist Gençliği, Instagram hesabının gerekçesiz biçimde engellemesi üzerine dayanışma çağrısında bulundu.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Instagram hesabının gerekçesiz biçimde engellenmesi üzerine bir açıklama ve dayanışma çağrısı yayımladı.

Türkiye Komünist Gençliği’nin resmi Instagram hesabı 3 hafta önce gerekçe gösterilmeksizin kapatılmıştı. Hesaba dönük planlı bir spam saldırısı sonucunda gerçekleştiği düşünülen engellemeye dönük atılan adımlar ise cevapsız bırakıldı. 3 hafta önce kapatılan hesabın yerine yeni bir hesap açan TKG, bir açıklama yayımlayarak dostlarına hesabın yaygınlaşması için dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada sosyal medyanın burjuva siyaseti tarafından sıklıkla bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı hatırlatılırken anti-komünist karalamalar karşısında her alanda mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye Komünist Gençliği’nin resmi Instagram hesabı 3 hafta önce hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kapatıldı! Planlı bir saldırının üzerine kapatılan hesabımıza dönük attığımız adımlardan ise herhangi bir yanıt alamadık.

Egemen düşüncenin hayatımızın her anında gençlerin akıllarını yalan ve provokasyonlarla esir almaya çalıştığı uzun süredir gizlenemeyen bir gerçek. Savaşları, yoksulluğu, intiharları yaratan düzen, kendi kirliliğinin karşısında itirazı olanları her platformda gizlemeye çalışıyor.

Sosyal medya ve internet bundan ayrı değil. Ancak internetin kendi dinamikleri, gençliğin bugünkü haber alma alışkanlıkları çoğunlukla bu yasakları delip geçmekle kalmıyor, kendi dayanışma kültürünü de yaratıyor. Büyük bilgi tekellerinin tamamiyle piyasa ihtiyaçlarına dönük çalıştığı, siyasi reklamlardan kamuoyu araştırmalarına dek manipüle ettikleri ortamda dahi internet kullanıcıları çeşitli yollarla bilgiye erişim sağlıyor, bu alandaki eşitlikçi yaklaşım yaygınlaşıyor.

Çeşitli sanal mecralarda Neo-Nazi ve cihatçı gruplar rahatlıkla örgütlenirken geçtiğimiz aylarda Venezuela’da gerçekleşen ABD destekli darbe girişimi esnasındaki karartmadan, Küba Devleti ve Raul Castro’nun resmi twitter hesaplarının kapatılmasına dek onlarca örnekte gördük ki sosyal medya üzerinden anti-komünist kuşatma devam ettirilmeye çalışılacak.

Ancak Türkiye Komünist Gençliği bu kuşatmayı reddediyor. Çağımızın bilgi araçlarını kullanarak, gençliğin varolduğu her alanda örgütlenmeye ve sömürü düzenine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Tüm dostlarımızı ve yoldaşlarımızı yeni hesabımız üzerinden sesimizi duyurmaya ve yaygınlaştırmaya, dayanışmaya davet ediyoruz."

TKG'nin Instagram adresi şöyle: https://www.instagram.com/turkiyekomunistgencligi/