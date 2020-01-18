TKG'den Çanakkale'de Nâzım anması

Türkiye Komünist Gençliği, Çanakkale'de komünist şair Nâzım Hikmet'i 118. doğumgününde andı. Düzenlenen etkinlikte, Solcu Liseliler ve Üniversiteliler, Nâzım şiirleri okudu ve Nâzım şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.

Türkiye Komünist Gençliği, Çanakkale'de şiirler ve şarkılarla Nâzım Hikmet anması gerçekleştirildi.

TKG'den Dilan Kaynak yaptığı sunumda; "Bizler Türkiye Komünist Gençliği olarak Nâzım Hikmet’in doğduğu 15 Ocak gününü içeren bu haftayı Nâzım haftası ilan ettik. Nâzım Hikmet bizler için bir umut olmaya devam ediyor. Hapisteyken sürgündeyken bıkmadan yılgınlığa düşmeden insanlığın kurtuluşu için kavga eden bir komünistti. Umut insanda diyordu Komünist Nâzım ve bizlerde bugün Umut bizde diyerek devam ediyoruz mücadelemize. Nâzım Hikmet 118. yaşına girerken TKP’m benim dediği partisi 100. Yaşına giriyor. Bizler her yeni yılda kavgamızı Nâzım ile liselere, üniversitelere taşıyoruz. Komünist şair Nâzım’ı 118. yaşında şiirleri ve kavgasıyla selamlıyoruz. Selamlayacağız ki bu yüzyılı biz değiştirelim, selamlayacağız ki 2020'yi onlar değil biz kazanalım. Ve sizleri Nâzım haftasında ayağımızın bastığı her yerde komünist nazımın kavgasını yaşatmaya büyütmeye çağırıyoruz." dedi.

Etkinlikte, Solcu Liseliler ve Üniversiteliler Nâzım şiirleri okudu ve Nâzım şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.