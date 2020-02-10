TKG'den açıklama: Gericilerden öğrenecek dersimiz yok, Bedri Gencer görevden alınsın

TKG, Elazığ Depremi'nin ardından afetlerin pedofilinin yasaklanmasından dolayı olduğunu söyleyerek 'Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı' diyen Bedri Gencer'e yönelik protesto sonrası bir açıklama yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) pedofiliyi savunduğu beyanlarıyla ülke gündemine gelen Bedri Gencer adlı profesörün bu sabahki dersi öğrencilerin protestosuna sahne olurken, Türkiye Komünist Gençliği (TKG) konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

"Gericilerden öğrenecek dersimiz yok, Bedri Gencer görevden alınsın" başlıklı açıklamada, "Bugün bu şahsın dersini bıraktık, şimdi de gericiliğin ülkemizin yakasını bırakması için harekete geçiyoruz.

YTÜ öğrencileri olarak bu gerici, pedofili şahsın işlediği suçları ortaya sereceğiz. Okuldan gönderilmesi, bir daha hiçbir kamu görevinde bulunmaması ve yargılanması için ne gerekiyorsa yapacağız!" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

GERİCİLERDEN ÖĞRENECEK DERSİMİZ YOK! BEDRİ GENCER GÖREVDEN ALINSIN!

Bugün Bedri Gencer isimli “profesörün” dersini protesto ettik. Ardından pek çok arkadaşımız dersi bırakmak için dilekçe verdi.

Gericilik ülkemizde yaşayan gençleri, kadınları her geçen gün daha fazla tehdit ederken böylesi insanların üniversite kürsülerini işgal etmiş olmasını kabul etmiyoruz.

Bugün bu şahsın dersini bıraktık, şimdi de gericiliğin ülkemizin yakasını bırakması için harekete geçiyoruz.

YTÜ öğrencileri olarak bu gerici, pedofili şahsın işlediği suçları ortaya sereceğiz. Okuldan gönderilmesi, bir daha hiçbir kamu görevinde bulunmaması ve yargılanması için ne gerekiyorsa yapacağız!

Tüm sıra arkadaşlarımızı yan yana gelmeye, bu mücadelede birlikte yürümeye çağırıyoruz.

Gericilikle, bilim ve insanlık düşmanlarıyla mücadele etmek için #BURADAYIZ!