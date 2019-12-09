TKG: Ücretsiz barınma hakkına sahip çıkıyoruz!

Türkiye Komünist Gençliği, 'Ücretsiz barınma hakkına sahip çıkıyoruz!' başlıklı bir açıklama yaparak, üniversite öğrencilerini ücretsiz ve nitelikli barınma hakkı için mücadele etmeye çağırdı.

Türkiye Komünist Gençliği, ''Ücretsiz barınma hakkına sahip çıkıyoruz!'' başlıklı bir açıklama yayınladı.

Öğrencilerin ücretsiz barınma hakkından yoksun bırakıldığının belirtildiği açıklamada, ''Öğrenciler, her yıl zamlanarak katlanan ücretler ödeyerek KYK yurtlarında kalmakta ya da cemaat yurtlarının ağına düşmektedir'' denildi.

Ücretsiz barınma hakkı için yurtlarda kalan tüm öğrencileri mücadeleye çağıran TKG, ''Türkiye Komünist Partisi’nin 22 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği buluşmada omuz omuza taleplerimizi dile getirmeye çağırıyoruz!'' diyerek, İstanbul'da yurtta kalan öğrencileri ücretsiz barınma hakkı taleplerini dile getirmek için TKP'nin İstanbul'da yapacağı etkinliğe davet etti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

''ÜCRETSİZ BARINMA HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!

Yaşadığımız düzen, tüm toplumsal kesimlere yaptığı gibi gençliği de büyük bir yıkıma sürüklemektedir. Hayatlarının en verimli ve üretken dönemlerinde öğrencilere geleceksizlikten başka bir alternatif sunmayan düzenin bu yaklaşımı ideolojiktir. Öğrenci; okuyan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve öğretendir. Sermaye düzeni ise gençliği tembelliğe, yılgınlığa ve lümpenliğe doğru itmektedir. Çünkü, düzen, ayakta kalabilmesi için düşünmeyen, sorgulamayan bir gençliğe ihtiyaç duyar.

Türkiye'de eğitim öğretim mücadelesini üniversite sıralarında veren öğrencilerin, geleceklerine baktıklarında gördükleri tek şeyin koca bir hiçten ibaret olmasının kimi sebepleri bulunmaktadır; Okurken çalışmak durumunda kalan, eline geçen üç beş kuruş parayı KYK ya da özel yurtlara kaptıran, zamanının önemli bir kısmını yollarda geçiren bu insanların üretimde söz sahibi olmaları ve hayatlarını devam ettirebilmeleri ne kadar beklenebilir?

Düzen, üniversiteye hayalleriyle gelen öğrencileri, yetiştirilecek koyun ve parası alınacak müşteri olarak görmektedir.

KYK borçlarının yapılandırılmasını söyleyen ama asla silinmesini dile getirmeyen bakanlardan iktidarın herhangi bir koltuğuna oturmuş bürokratlara kadar kimse öğrencilerin gerçek problemlerini dile getirmiyor. Çünkü, düzen sömürü düzenidir ve öğrenciler de onlar için yolunacak kaz.

Düzen ve onun iktidarı bugün öğrencilerin ücretsiz barınma hakkını gasp etmektedir.

Ücretsiz barınma hakkından yoksun bırakılan öğrenciler, her yıl zamlanarak katlanan ücretler ödeyerek KYK yurtlarında kalmakta ya da cemaat yurtlarının ağına düşmektedir.

KYK yurtları her yıl gelen zamlarla birlikte öğrencilerin sırtında büyüyen bir yüktür.

Dönemin başında yapılan yüzde yirmilik zamla birlikte bu yük katlanarak artmıştır.

Yurt ücretlerine, her geçen gün artan yurt yemekhane fiyatları ve şehirlerin merkezlerine inşa edilen yurtlardan okullara gitmek için verilen ulaşım ücretleri de eklenince bu yük taşınmaz hale gelmiştir.

Oysa ki, öğrencilerin nitelikli ve ücretsiz barınma hakkı en temel haklarından biridir.

Türkiye’de öğrencilerin yaşadığı barınma sorunu ise bu hakkın gasp edilmesidir.

Türkiye Komünist Gençliği, KYKve özel yurtlarda bu hak gaspına karşı mücadeleyi büyütüyor.

Yurt yurt, oda oda; ücretsiz barınma hakkımıza sahip çıkmak, yapılan zamları reddetmek için bir araya geliyoruz!

Biliyoruz ki; örgütlenirsek, mücadele edersek yenemeyeceğimiz zorluk yoktur.

Yurtlarda kalan tüm üniversiteli arkadaşlarımızı, yurtlarında bir araya gelmeye ve Türkiye Komünist Partisi’nin 22 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği buluşmada omuz omuza taleplerimizi dile getirmeye çağırıyoruz! ''