TKG: KYK borçlarını yapılandırmak yetmez

Kredi Yurtlar Kurumu borçları geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yeniden gündeme getirilmiş, borçların yapılandırılacağı bir müjdeymiş gibi sunulmuştu. Türkiye Komünist Gençliği (TKG), konuya ilişkin bir açıklama yaparak, 'KYK borçlarını yapılandırmak yetmez, işsizliğe ve geleceksizliğe çözüm bulun' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıklarken, bu açıklamaya tepkiler sürüyor.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), konuya ilişkin açıklamasında, "KYK borçları tek kalemde silinmelidir" derken, "KYK borçlarını yapılandırmak yetmez, işsizliğe ve geleceksizliğe çözüm bulun" dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

''KYK BORÇLARINI YAPILANDIRMAK YETMEZ, İŞSİZLİĞE VE GELECEKSİZLİĞE ÇÖZÜM BULUN!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK, 2 Aralık Pazartesi günü yapılan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında 2020 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) borçları için yeni bir yapılandırma planı yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Ülkemizin gençlerini işsizliğe, yoksulluğa mahkum eden patronlar ve onların siyasi temsilcileri, binlerce öğrenciyi okurken çalışmak zorunda bırakırken, üniversite öğrencilerinin gözünü sermaye grupları ile boyarken, geleceğimizi KYK borçları ile ipotek altına alırken binlerce üniversite öğrencisine umut tacirliği yapmaya devam ediyor.

Binlerce üniversite mezunu hayatını geçindirebileceği bir iş bulamazken, binlercesi karın tokluğuna ağır çalışma koşullarına mahkum edilirken, güvencesizliğe, mobinge maruz kalırken devletin KYK borçları ile geleceğimize ipotek koymaya hakkı var mı?

Veya bu paraya çok mu ihtiyaçları var? Sermaye gruplarına milyarlarca liralık teşvikler veren, işsizlik sigortası fonunda biriken paraları patronlara peşkeş çeken AKP iktidarının, cebimizdeki üç kuruşa göz dikmesi kabul edilebilir mi? Devletin bütün olanakları çeşitli sermaye gruplarını, patronları daha da zenginleştirmek için seferber edilirken, gençlere ücretsiz eğitim ve barınma hizmeti sunulamaz mı? İstendiği takdirde pekala bu olanaklar yaratılabilir, KYK borçları tekkalemde silinebilir.

Evet, KYK borçları silinmelidir!

Ancak biz bu talebimizi dile getirirken biliyoruz ki kapitalist düzen bizden alacaklarını almadan işleyemez. Emeği ile geçinenlerin sırtına her geçen gün daha ağır yükler yüklerken, patronları her geçen gün katbekat zengin eder bu düzen.

İşte bu yüzden borçlanmadan, gelecek kaygısı taşımadan, ücretsiz eğitim ve barınma için: SOSYALİZM. Çünkü sosyalizmde asalak, emekçileri sömürerek karlarına kar ekleyen patron sınıfına da onun siyasi temsilcilerine de yer yok!

Bu yüzden, eğer gerçek bir çözümden bahsedeceksek, önce gençlerini okurken çalışmak zorunda bırakan ve kendisine borçlandıran, mezun olduktan sonra işsiz bırakan bu düzenin değişmesi gerektiğine işaret edenlere güç vererek başlamamız gerekir.

Eğitimin parasız, bilimsel ve eşit koşullarda verildiği, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı bir düzen mümkün. O düzenin adı da sosyalizm. Gelin, hep birlikte bizlere insanca bir yaşamı çok gören bu düzeni değiştirelim!

Düzeni değiştirmek isteyen gençler olarak Buradayız!

Türkiye Komünist Gençliği ''