TKG: 'Bugün İstanbul Üniversitesi, yarın tüm memleket kazanacak!'

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yemekhane zamları konusunda geri adım attı. Türkiye Komünist Gençliği öğrencilerin mücadelesi sonucunda gelen bu gelişme sonrasında bir açıklama yayımladı.

Bir haftadır İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane zamlarına karşı protestolar sürüyordu. Üniversite rektörlüğünün zamları geri çektiğini duyurmasıyla birlikte verilen mücadele kazanımla sonuçlanmış oldu.

Konu hakkında bir açıklama yayımlayan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), “Mücadelenin kazandırdığını gördük, geleceğimizi de kazanacağız!” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Mücadele eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, gasp edilmeye çalışılan yemek haklarını geri aldı. Dün söylemiştik, bugün de söylüyoruz: Gençlik mücadele ettikçe ceplerini sonsuza kadar şişireceklerini düşünenler kaybedecek.

Ancak biliyoruz, bu barbarca düzen varlığını sürdürmeye devam ettiği sürece fırsatını bulduğu her an saldırmaya, dostlarımızı, kardeşlerimizi geleceksizlik sayesinde bizlerden koparmaya devam edecek.

Türkiye Komünist Gençliği olarak bir kez daha ilan ediyoruz; yemekhaneler, yurtlar, KYK borçları yetmez, bizler geleceğimizi ellerimize alacağız! Memleketimizi sömürücülerden, halk düşmanlarından arındıracağız.

Bugün İstanbul Üniversitesi’nde, yarın tüm yurtta. Kazanan mücadele eden gençlik olacak!

#OgrenciyeDegilCebe

#İÜYemegimeDokunma