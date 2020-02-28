'Tiyatro sadece 'eğlence' değildir'

Oyun Sandalı tiyatro grubundan iptal edilen oyunlar hakkında 'Sanat savaştaki ölümler karşısında susmaz ve yas tutuyormuş gibi görünerek köşesine çekilmez. Ölenlere duyarsızlık tam da budur. Sanatın görevi 'savaşa hayır' diye haykırmak ve bunu alımlayıcısıyla paylaşmaktır' denildi.

Oyun Sandalı tiyatro grubu iptal edilen oyunlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Tiyatro oyunları iktidarın yol açtığı ölümler sebebiyle iptal edilemez. Canından olan gencecik kardeşlerimize üzülmediğimizden değil. Tüm halkımız gibi biz de Oyun Sandalı ekibi olarak ölümler karşısında kahroluyoruz. Oyun iptal etmiyoruz çünkü oyun iptal etmek o çocukları oraya zengin müteahitlerin, savaş baronlarının, iktidar hırsıyla koltuğa yapışanların çıkarları için ölmeye ve öldürmeye gönderenlerin ekmeğine yağ süreceği için. Tiyatro savaşı kışkırtmaz, barışı çağırır, kardeşliği sağlamlaştırır... Bu yüzden oyunlarımızı iptal etmeyiz.

Belediyelerin bu iptal kararlarını tereddütsüz yerine getirmesini de hayıflıyoruz. Bu tutum yasla, üzüntüyle açıklanamaz. En iyisinden şirin görünmekle açıklanabilir. Sanat savaştaki ölümler karşısında susmaz ve yas tutuyormuş gibi görünerek köşesine çekilmez. Ölenlere duyarsızlık tam da budur. Sanatın görevi 'savaşa hayır' diye haykırmak ve bunu alımlayıcısıyla paylaşmaktır.

Genelde sanat, özelde tiyatro iktidarın iç siyaseti dizayn enstrümanı değildir. İktidar sanatı bir enstrüman olarak kullanmak için yanıp tutuşmakta, yakıp yasaklamakta olsa da.

Bizim anladığımız tiyatro 'eğlencelik' olmadığı için insanlarımızı bir arada tutmak, onları olup biten başkaca 'oyun'lara karşı uyarmak için gösterimlerimizi iptal etmiyoruz.

Bu memlekette, kan gölüne dönen Ortadoğu'da, dünyanın herhangi bir yerinde insanlar, insanı sömürenlerin çıkarları için, ölmeye, öldürmeye devam etmesinler diye. Ve bir kez daha ustalarımızdan ve onurlu tarihimizden aldığımız güçle haykırıyoruz 'Savaşa hayır!'