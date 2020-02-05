Tinerle temizlik yaparken sigara yakınca alev alan 2 kişi hastanede

Erzincan'da bir kafeteryada tinerle temizlik yaparken sigara yakan bir kişi kıyafetlerinin tutuşması sonucu yandı. Onu kurtarmak isteyen arkadaşında da yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan iki kişi tedavi altına alındı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde, Oğuzhan Bahadır (50) kafeteryasında tiner ile temizlik yaparken sigara yakınca kıyafetlerinin tutuşması sonucu yandı. Bahadır’ı kurtarmak isteyen arkadaşı Muhammet Özdemir’in (39) de elleri ile yüzünde yanıklar oluştu. İkili, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah Oğuzhan Bahadır’ın sahibi olduğu kafeteryada meydana geldi. Bahadır, boya-badana yapılan kafeteryasında yere dökülen boyaları tinerle temizlemek istedi. Bu sırada ise sigara yaktı. Ancak çakmağı ateşlediği anda kıyafetleri tutuşan Bahadır, alevler içinde kaldı. Arkadaşı Muhammet Özdemir, Bahadır’ın yardımına koşarak, alevleri söndürmeye çalıştı.

Çığlıkları duyarak, işyerine giren vatandaşlar tarafından İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahadır ve Özdemir, Erzincan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne gönderildi.

Tedavi altına alınan arkadaşların vücutlarının yüzde 15’inde ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.