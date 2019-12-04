THY'den içki yasağı: Rakı ve votka kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY) kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında alkol ikramını kaldırdı.

Türk Hava Yolları (THY) kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında içki ikramında kısıtlamaya gitti. Kısa uçuşlarda Rakı, Cin ve Votka tamamen kaldırıldı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, THY, dış hatlar ekonomi sınıflarında alkol ikramı ile ilgili radikal kararlar aldı.

Dış hat ekonomi sınıfında Rakı, Votka ve Cin ikramını kaldıran THY, 6 saati aşan ER (ekonomi) olarak bilinen uçuşlarda ise tek tip Ballantines marka viski ikram edeceğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak kabin memurları ve Turkkish Do&Co şefleri bilgilendirildi.

Uygulamanın 6 Aralık tarihinden itibaren belirtilen tüm uçuşlarda başlatılacağı kaydedildi.