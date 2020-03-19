THY'den çalışanlara 'ücretsiz izin' teklifi

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek vereceğini açıkladığı THY, çalışanlara 'ücretsiz izin' teklif etti.

Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını dolayısıyla çalışanlara "ücretsiz izin" teklif etti.

THY tarafından konuyla ilgili çalışanlara gönderilen yazı şu şekilde:

“Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ortaklığımız çok sayıda önlem almıştır ve bu yönde çalışmalara devam etmektedir. Alınan önlemlerin temel amacı ve Ortaklığımızın birincil önceliği sizlerin sağlığıdır. Bu kapsamda hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumak için Ortaklığımızın ve otoritelerin yayımladığı duyuru ve talimatlarda yer alan hususların özenle uygulanması gerekmektedir. Bu hassas dönemi aile ve yakınları ile geçirmek isteyen çalışanlarımızın ücretsiz izin taleplerinde her türlü kolaylık sağlanacak olup izne çıkmak isteyen çalışanlarımız, taleplerini bağlı oldukları başkanlıklar üzerinden Personel Yönetimi Başkanlığına iletebilirler."